На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ

На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии будут задействованы более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

РИА Новости

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны, интерактивный раздел был создан в преддверии Дня ВМФ. Посетители страницы смогут ознакомиться с особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемой пролёта морской авиации и схемами построения кораблей в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе. Отдельная рубрика посвящена воссозданному первому линкору Петровского флота «Полтава», который возглавит парад на Неве. В разделе также можно найти уникальные исторические документы, раритетные издания и схемы постройки корабля из фондов Центральной военно-морской библиотеки. Ранее сообщалось, что в параде в честь Дня ВМФ России примут участие корабли из Индии и Китая.