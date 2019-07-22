На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ
- РИА Новости
Как сообщается в пресс-релизе Минобороны, интерактивный раздел был создан в преддверии Дня ВМФ.
Посетители страницы смогут ознакомиться с особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемой пролёта морской авиации и схемами построения кораблей в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе.
Отдельная рубрика посвящена воссозданному первому линкору Петровского флота «Полтава», который возглавит парад на Неве.
В разделе также можно найти уникальные исторические документы, раритетные издания и схемы постройки корабля из фондов Центральной военно-морской библиотеки.
Ранее сообщалось, что в параде в честь Дня ВМФ России примут участие корабли из Индии и Китая.