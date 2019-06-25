Корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт в рамках подготовки к главному военно-морскому параду
- РИА Новости
Парусник проведёт там неделю, после чего вновь отправится в Санкт-Петербург.
«Почему именно в Кронштадте промежуточная стоянка? Потому что у нас есть необходимость догрузить балласт, часть артиллерии погрузить на борт», — заявил главный строитель «Полтавы» — Михаил Плеханов.
День ВМФ будет праздноваться 28 июля.
Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».