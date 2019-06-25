Корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт в рамках подготовки к главному военно-морскому параду

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Линейный 54-пушечный корабль четвёртого ранга «Полтава» прибыл в Кронштадт в рамках подготовки к главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ России, сообщает Пятый канал.
Корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт в рамках подготовки к главному военно-морскому параду
  • РИА Новости

Парусник проведёт там неделю, после чего вновь отправится в Санкт-Петербург.

«Почему именно в Кронштадте промежуточная стоянка? Потому что у нас есть необходимость догрузить балласт, часть артиллерии погрузить на борт», — заявил главный строитель «Полтавы» — Михаил Плеханов.

День ВМФ будет праздноваться 28 июля.

Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».

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