Корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт в рамках подготовки к главному военно-морскому параду

Линейный 54-пушечный корабль четвёртого ранга «Полтава» прибыл в Кронштадт в рамках подготовки к главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ России, сообщает Пятый канал.

Парусник проведёт там неделю, после чего вновь отправится в Санкт-Петербург.

«Почему именно в Кронштадте промежуточная стоянка? Потому что у нас есть необходимость догрузить балласт, часть артиллерии погрузить на борт», — заявил главный строитель «Полтавы» — Михаил Плеханов.

День ВМФ будет праздноваться 28 июля.

Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».