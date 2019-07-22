Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России
Об этом сообщает газета «Красная звезда».
Как отмечается, в параде примут участие более 40 кораблей и судов различных классов, а также более 40 воздушных судов.
«Сиань» и «Таркаш» прибудут в Петербург 24 июля с неофициальным визитом.
«После торжественной встречи китайские и индийские военные моряки посетят корабль № 1 ВМФ России — крейсер «Аврора», а также возложат цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище», — пишет издание.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о судах на Международном военно-морском салоне.