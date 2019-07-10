В ВМФ России рассказали о судах на Международном военно-морском салоне

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Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов рассказал, какие суда будут представлены на Международном военно-морском салоне.
В ВМФ России рассказали о судах на Международном военно-морском салоне
  • © Судостроительный завод "Северная верфь"

Об этом информирует «ПолитЭксперт».

Отмечается, что на МВМС-2019 можно будет увидеть первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов» и малый ракетный «Серпухов».

На мероприятии впервые представят малый ракетный корабль «Мытищи».

Международный военно-морской салон открылся в Петербурге 10 июля. Как сообщает kp.ru, нынешний МВМС стал уже девятым по счёту. Экспозицию выставки традиционно составят боевые корабли, а также технические новинки в сфере радиолокации, связи и вооружения.

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