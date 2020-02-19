Медведев рассказал о важности практического аспекта патриотизма

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо заниматься не лозунгами, а практической стороной патриотизма.
Медведев рассказал о важности практического аспекта патриотизма
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Мы всегда исходим из того, что то, что связано с патриотизмом, — это то, чем мы, как ведущая политическая сила, как политическая партия, занимаемся в практическом плане», — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, практический аспект состоит в уходе за ветеранами, принятии решений на самых разных уровнях в отношении льгот, помощи тем, кто нуждается в поддержке.

3 октября 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что только благодаря мужеству и патриотизму россиян в 1990-е годы страна была отодвинута от черты, за которой её могли ожидать гражданская война и распад государственной системы.

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