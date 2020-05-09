Путин пообещал, что «Бессмертный полк» пройдёт по Красной площади

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит онлайн из-за угрозы коронавируса, и пообещал, что россияне с портретами их близких, участвовавших в войне, ещё пройдут по Красной площади.
Путин пообещал, что «Бессмертный полк» пройдёт по Красной площади
  • © Пресс-служба Бессмертного полка России

Путин заявил, что хочет обратиться к тем, «кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии».

«Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце, и так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы ещё пройдём», — отметил глава государства.

Ранее президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и выступил с обращением к российским гражданам по случаю юбилея Победы.

Президент пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно». Он отметил, что будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».

RT вёл прямую трансляцию акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить