Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.

«Налицо попытка бюрократов, сидящих в администрации, подправить президента Трампа. В его последних заявлениях и в его телефонном разговоре с президентом Путиным роль СССР признавалась, причём признавалась уважительно, без двусмысленных интерпретаций. Такая интерпретация, где Советского Союза нет, является неким элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с современной Россией», — объяснил Косачёв.

По его словам, подобная позиция также может быть инструментом внешней политики США.

«Тема интерпретаций военной истории может быть серьёзным фактором объединения. Помимо внутренней борьбы, это некая попытка успокоить американских союзников в Европе, настроенных наиболее антироссийски», — добавил сенатор.

При этом он напомнил о том, что многие граждане США и Европы помнят о подвиге советских солдат.

«Для нас интерпретация истории безальтернативна, и мы искренне признательны тем в Европе и в США, кто находит в себе мужество с этим соглашаться», — заключил Косачёв.

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.

Комментируя RT данное заявление, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что важно реагировать на непризнание победы советской армии над нацистской Германией.