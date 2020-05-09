В Госдуме оценили заявление о «победе США и Британии» над нацизмом

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
В Госдуме оценили заявление о «победе США и Британии» над нацизмом
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«Директива, спущенная из Вашингтона, — пособие для новых учебников истории стран Европейского континента, особенно это касается так называемых младоевропейцев и постсоветских республик. По мнению Белого дома, это должно ещё больше привлечь симпатии населения этих стран к США и вызвать ещё большее отторжение от России и её истории», — отметил Бальбек.

По мнению депутата, важно реагировать на непризнание победы советской армии над нацистской Германией.

Парламентарий подчеркнул, что вклад СССР в победу является историческим фактом.

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.

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