Джонсон выразил признательность за вклад СССР в победу над нацизмом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил признательность от имени британского народа за решающий вклад Советского Союза в победу над нацизмом.

Как сообщили в Кремле, Путин и Джонсон обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы, которая стала «величайшим событием XX века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции».

Российский президент, в частности, отметил, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, «благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы».

«Борис Джонсон в свою очередь выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооружённых сил в достижение победы над общим врагом», — говорится в заявлении.

Стороны констатировали, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам. Одной из таких угроз является и пандемия коронавируса.

8 мая Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне лидерам Франции и США Эммануэлю Макрону и Дональду Трампу, а также премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.