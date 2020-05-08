Путин направил послания Макрону, Трампу и Джонсону в честь Дня Победы

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Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам Франции и США Эммануэлю Макрону и Дональду Трампу, а также премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Путин направил послания Макрону, Трампу и Джонсону в честь Дня Победы
  • РИА Новости

«Великая Победа стала важнейшим событием 20 века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединённым усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня», — говорится в сообщении Джонсону.

В послании Трампу российский лидер отметил, что Россия и США на переднем крае противостояния глобальным вызовам могли бы немало сделать для международной стабильности.

«Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в «духе Эльбы», наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности», — говорится в послании.

В обращении к президенту Макрону Путин, в частности, отметил, что в сердцах россиян навсегда останется подвиг лётчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», сражавшихся на советско-германском фронте.

Российский лидер также подчеркнул востребованность взаимодействия России и Франции в нынешней непростой международной обстановке.

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