Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом
  • РИА Новости

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя лидером свободного мира и защитником демократии, непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным совместного заявления, посвящённого 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, в котором подчёркивалась роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских лиц в борьбе против нацизма.

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.

На это отреагировали в Госдуме и Совфеде.

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