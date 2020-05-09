Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя лидером свободного мира и защитником демократии, непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным совместного заявления, посвящённого 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, в котором подчёркивалась роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских лиц в борьбе против нацизма.

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.

На это отреагировали в Госдуме и Совфеде.