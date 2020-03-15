Живой щит из мирных жителей: Минобороны России сообщило о провокациях боевиков во время патрулирования в Идлибе

Минобороны России заявило о провокациях террористов в провинции Идлиб. В ведомстве сообщили, что боевики намеревались использовать мирных жителей в качестве живого щита. Из-за этих событий Москва и Анкара решили сократить протяжённость маршрута первого совместного патрулирования в районе сирийской трассы М4. Отмечается, что Турции предоставили время для нейтрализации террористов в регионе.

Провокации боевиков в сирийской провинции Идлиб стали причиной корректировки маршрута первого российско-турецкого патруля.

«Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве «живого щита» мирных жителей, в том числе женщин и детей», — говорится в сообщении Минобороны России.

Как указали в ведомстве, в целях предотвращения инцидентов с риском для мирных жителей российско-турецкий координационный центр решил сократить протяжённость маршрута первого совместного патрулирования.

Турецкой стороне предоставили время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулей в районе сирийской трассы М4.

Накануне российские военные сообщили, что работу начал совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования.

Как пояснил контр-адмирал Олег Журавлёв, в рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования в районе Саракиба.

Этому событию предшествовали переговоры России и Турции в Анкаре. Российская сторона назвала прошедшую дискуссию конструктивной.

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«Состоявшиеся в Анкаре переговоры с турецкими коллегами прошли в конструктивном ключе. Их результаты позволят реализовать все договорённости по идлибской зоне деэскалации, достигнутые между президентами России и Турции 5 марта в Москве», — говорится в заявлении.

Напомним, что 5 марта в Москве состоялась встреча Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которая была посвящена урегулированию ситуации в Идлибе. В общей сложности переговоры заняли более шести часов.

По итогам встречи в Кремле отметили, что президенты обстоятельно рассмотрели «проблематику и возможные пути урегулирования сирийского кризиса с учётом обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации». Принятые лидерами решения оформили в итоговый документ, который на встрече представили министры иностранных дел России и Турции.

Согласно положениям соглашения, с полуночи 6 марта было объявлено прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения. Также было решено создать усилиями России и Турции коридор безопасности шириной 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии и начать совместное патрулирование этого объекта.

Как сказал по итогам встречи Путин, высокий уровень двусторонних отношений между Москвой и Анкарой позволил сторонам найти точки соприкосновения и выйти на приемлемые решения.

Обстановка в Идлибе

Поводом для этих переговоров Путина и Эрдогана стало обострение в Идлибе. К настоящему времени эта сирийская провинция остаётся последним крупным районом республики, который находится под контролем боевиков.

Новое обострение в регионе наметилось в конце 2019 года. Ответом Дамаска стало масштабное наступление на Идлиб, в результате которого законные власти республики вернули под свой контроль значительную часть провинции.

В феврале российская сторона указала на то обстоятельство, что обострение в Идлибе — следствие невыполнения обязательств Анкарой. Об этом, в частности, высказался глава МИД России Сергей Лавров.

«К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне. Первое — отмежевать ту вооружённую оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов «Джабхат ан-Нусры»*, которая мимикрировала в «Хайат Тахрир аш-Шам», — сказал он в интервью «Российской газете».

Как уточнил Лавров, вторым обязательством, которое не выполнила Турция, является создание внутри Идлиба 10—20-километровой демилитаризованной полосы.

Впоследствии Анкара пообещала «не оставлять Идлиб «режиму Асада» и анонсировала новую военную операцию в провинции. Ещё позднее турецкие военные попали под удары сирийской армии и российских ВКС, которые провели в Идлибе операцию против боевиков. Согласно данным Анкары, из-за этого инцидента погибли более 30 турецких военных.

Комментируя эти события, в Минобороны РФ указали, что турецкие военные находились в боевых порядках террористов, которые и были целью удара. В сообщении российского министерства подчёркивалось, что Анкара не предоставила данных о перемещении своих военных, которые оказались в зоне удара.

Позднее Турция начала собственную военную операцию, заявив при этом, что не ищет противостояния с Россией.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.