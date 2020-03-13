Путин провёл совещание в Совбезе по вопросам Идлиба и коронавируса

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Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Были подняты вопросы выполнения договорённостей с Турцией по сирийскому Идлибу.
Путин провёл совещание в Совбезе по вопросам Идлиба и коронавируса
  • РИА Новости

«Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках», — сообщили в Кремле.

Отдельно были рассмотрены угрозы распространения вируса.

Ранее Путин в ходе совещания с правительством прокомментировал ситуацию в стране в связи с распространением по всему миру коронавируса.

Он отметил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

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