«Обычная практика»: Трамп продлил связанные с Украиной антироссийские санкции

Власти США на год продлили действие ряда санкционных мер против России, формально касающихся ситуации на Украине. Речь идёт как о рестрикциях, принятых ещё при администрации прежнего главы Белого дома Барака Обамы в 2014 году, так и о санкционном пакете 2018-го. В подписанном Дональдом Трампом документе говорится об «угрозе национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов». Однако, как полагают в Совете Федерации, для многих мировых государств опасность представляют именно действия Вашингтона.

Соединённые Штаты на год продлили действие ряда пакетов антироссийских санкций, введённых Вашингтоном в связи с ситуацией на Украине, начиная с 2014 года. Текст соответствующего документа, подписанный президентом Дональдом Трампом, опубликован на сайте Белого дома.

Указом президента продлеваются меры, принятые ещё при прежней администрации Белого дома (санкционные пакеты от 6, 16 и 20 марта 2014 года и 20 декабря 2014 года). Это же касается дополнительных рестрикций, введённых нынешним руководством США 20 сентября 2018 года.

Введённые этими распоряжениями ограничения коснулись ряда российских граждан, включая высокопоставленных чиновников, парламентариев и сотрудников силовых ведомств.

В тексте документа отмечается, что «действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой неординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

«Я продлеваю на год национальное чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660», — гласит подписанный Трампом документ.

Также по теме Привычные меры: Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций в отношении России, введённых администрацией Барака Обамы. Формальной...

Комментируя это решение американских властей, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал его неоправданным.

«Действия России не наносят урон национальной безопасности США. Именно Соединённые Штаты представляют опасность для многих стран мира. Такая политика тупиковая и ведёт в никуда. Это понимает и большая часть европейских лидеров, в отличие от руководства США», — отметил сенатор в беседе с RT.

Он также высказал мнение, что выбранная США в 2014 году политическая линия приведёт лишь к тому, что Вашингтон постепенно будет всё сильнее оказываться в изоляции: «Все подобные действия направлены против них самих».

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что США не рассчитывали, что встретятся с сопротивлением на международной арене в ситуации с Украиной.

«США хотели бы, чтобы на мировой политической арене им никто не сопротивлялся и не возражал, чтобы всё было по-американски. На Украине так не получилось, Россия смогла противостоять США и в значительной степени нивелировать те успехи или ожидания, которые были у Вашингтона после событий 2014 года», — сказал собеседник RT.

«Россия показала, что с ней нужно считаться, что американская позиция и мнение, подкреплённое бездействием других западных стран не будет иметь того эффекта, который хотели бы в США. Это привело к некоему переосмыслению роли России в современном мире. В Вашингтоне стали видеть Москву не только конкурентом, но и противником. США перешли к имитационно-силовым методам, давлению и сдерживанию, сказав, что Россия сопротивляется и оказывает ущерб американской безопасности», — добавил Брутер.

Широкая санкционная политика

Накануне также стало известно, что США также приняли решение ввести санкции против ряда граждан и компаний из России, Ирана, Турции и Китая в соответствии с законом о нераспространении.

«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)», — заявил госсекретарь Майк Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео

© Kevin Lamarque/Reuters

Какие именно российские компании попали под действие ограничительных мер, не указывается. Известно, что в перечень попали пять организаций и физических лиц из Китая и Турции за «поддержку ракетной программы Ирана».

«Абсолютный цинизм этих мер даже не столько в том, что Вашингтон опять свои внутренние законы распространяет на иностранцев, но, как известно, в данном случае «наказывает» государство, которое само в одностороннем порядке вышло из важнейшей сделки по иранской ядерной программе. То есть налицо постепенный, но всё более разительный переход от международного права к национальному», — отметил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

В свою очередь, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с RT констатировал, что в последнее время введение санкций стало «обычной практикой» для США.

«Минфин США чувствует себя свободно в применении санкционного инструмента и не чувствует ни политических, ни иных ограничений, не опасается обратных действий, которые может предпринять, в частности, Россия... При этом Москва, возможно, имеет инструментарий, который позволяет действовать в ответ на такие санкции», — заявил политолог.

По его словам, в настоящее время в США санкционная политика проводится «настолько широко, насколько это сейчас видит Минфин США».

«Это продолжение санкционной политики, которая, пока президент занят вопросами внутренней политики, переизбранием... будет применяться очень интенсивно. Этот инструмент может быть использован очень активно», — полагает Ярыгин.