Эксперт оценила влияние санкций на американский турпоток в России

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Заместитель генерального директора петербургского ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская оценила влияние санкций на американский турпоток в России.
Эксперт оценила влияние санкций на американский турпоток в России
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» она выразила мнение, что число туристов из США, желающих посетить Россию, выросло.

«На территорию Российской Федерации приезжают не только из соседствующих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и из Латинской Америки, Соединённых Штатов Америки. В особенности возрос процент граждан последней страны, несмотря на санкционную политику Вашингтона и политическую напряжённость, которая, к слову, могла привлечь внимание к России», — заявила Невинская.

Она назвала примечательным то, что американские туристы, которые приезжают в Россию, рассказывают после поездки о стране, исходя из собственного опыта, а не из того, что им говорят на родине.

Ранее Nation News сообщал, что названы самые популярные среди иностранных туристов города России по итогам осени 2019 года.

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