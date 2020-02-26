Трамп продлил на год связанные с Украиной санкции против России

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Американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

В тексте говорится, что «действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

В связи с этим, как отмечается в документе, «чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года».

«Я продлеваю на год национальное чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660», — говорится в тексте.

Таким образом Трамп продлил действие указа 13660 от 2014 года, который был объявлен президентом Бараком Обамой и предусматривает ограничительные меры в отношении ряда россиян.

Ранее сообщалось, что США вводят санкции против граждан и компаний из России, Ирана, Турции и Китая в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии.

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