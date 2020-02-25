США вводят санкции против России, Ирана, Турции и Китая

Соединённые Штаты вводят санкции против граждан и компаний из России, Ирана, Турции и Китая в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии.

«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)», — говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

В частности, в список санкций попали пять организаций и физических лиц из Китая и Турции за «поддержку ракетной программы Ирана».

Китаец Ло Динвэнь также участвовал в поставках чувствительных предметов в оружейную программу Пакистана.

Какие именно российские компании попали под действие санкций, не указывается.

20 февраля Соединённые Штаты приняли решение расширить санкционный список по Ирану.

Тогда в санкционный список попал председатель Совета стражей Конституции Исламской Республики Иран Ахмад Джаннати.