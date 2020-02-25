В Совфеде прокомментировали ситуацию с антироссийскими санкциями США

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Член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал сообщения о том, что демократы намереваются направить письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой ввести новые санкции в отношении России за так называемое вмешательство в американские выборы.
В Совфеде прокомментировали ситуацию с антироссийскими санкциями США
  • Reuters

«Это даже трудно комментировать, потому что мы даже не помним, какие эти санкции могут быть по счёту, насколько они будут глубокие, кого они коснутся. Пока толком мы не знаем. Да и коснутся ли вообще — это ещё большой вопрос», — заявил Морозов в беседе с ФАН.

По его словам, отечественная экономика привыкла к экономическому давлению.

Как отметил сенатор, Россия научилась извлекать плюсы из ограничительных мер, к примеру, в сфере сельского хозяйства.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил в беседе с RT ситуацию с антироссийскими санкциями США.

В декабре главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН прокомментировал воздействие антироссийских санкций на экономику европейских стран.

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