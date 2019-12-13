Эксперт оценил ситуацию с санкциями

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН прокомментировал воздействие антироссийских санкций на экономику европейских стран.

«Все говорят о том, что экономика Европы в целом, разных европейских стран, Германии прежде всего, потеряла больше, чем представлялся потенциальный ущерб от санкций для России. Неслучайно сейчас сильны позиции тех, кто выступает против санкций. Очень многие предприниматели говорят, что пора их снять», — заявил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал расширение Минфином США антироссийских санкций.