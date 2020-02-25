В Совфеде оценили ситуацию с антироссийскими санкциями США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что демократы намереваются направить письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой ввести новые санкции в отношении России за так называемое вмешательство в американские выборы.

«Есть такая болезнь, которая называется мания преследования. Мне кажется, что американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России. Что делать с этим состоянием? Его лечить надо. Как-то по-другому охарактеризовать их действия очень сложно», — заключил парламентарий.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что лидеры демократов в сенате намерены призвать правительство США ввести антироссийские санкции за «вмешательство» в выборы.

В свою очередь, посольство России в США выразило обеспокоенность голословными обвинениями в так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.