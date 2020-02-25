В Совфеде оценили ситуацию с антироссийскими санкциями США
- Reuters
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«Есть такая болезнь, которая называется мания преследования. Мне кажется, что американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России. Что делать с этим состоянием? Его лечить надо. Как-то по-другому охарактеризовать их действия очень сложно», — заключил парламентарий.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что лидеры демократов в сенате намерены призвать правительство США ввести антироссийские санкции за «вмешательство» в выборы.
В свою очередь, посольство России в США выразило обеспокоенность голословными обвинениями в так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.