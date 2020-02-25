Эксперт оценил санкции США против России, Ирана, Турции и Китая

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал RT решение США ввести санкции против граждан и компаний из России, Ирана, Турции и Китая в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии.

Ярыгин указал на то, что в последнее время введение санкций стало «обычной практикой» для США.

«Минфин США чувствует себя свободно в применении санкционного инструмента и не чувствует ни политических, ни иных ограничений, не опасается обратных действий, которые может предпринять, в частности, Россия... При этом Россия, возможно, имеет инструментарий, который позволяет действовать в ответ на такие санкции», — заявил политолог.

Он объяснил, что сейчас в США санкционная политика проводится «настолько широко, насколько это сейчас видит Минфин США».

«Это продолжение санкционной политики, которая, пока президент занят вопросами внутренней политики, переизбранием... будет применяться очень интенсивно. Этот инструмент может быть использован очень активно», — добавил эксперт.

Ранее в офисе госсекретаря Майка Помпео сообщили о расширении санкционной политики против России, Ирана, Турции и Китая.

В частности, в список санкций попали пять организаций и физических лиц из Китая и Турции за «поддержку ракетной программы Ирана».