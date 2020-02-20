Эксперт рассказал о положительном влиянии санкций США на развитие российского АПК

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Экономист, политолог Александр Дудчак рассказал о положительном влиянии санкций США на развитие российского агропромышленного комплекса.
Эксперт рассказал о положительном влиянии санкций США на развитие российского АПК
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Санкции стали поводом взяться за развитие агропромышленного комплекса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, нужно пользоваться санкциями и развиваться дальше.

Как считает Дудчак, производство сельскохозяйственного сырья — особенно актуальная и привлекательная задача в России на данный момент.

«И в определённой степени нам удалось достичь прогресса в импортозамещении. Поэтому остаётся только надеяться, что процесс не остановится», — сказал он.

Ранее научный сотрудник НИФИ Министерства финансов России Владислав Григоров в беседе с ФАН оценил последствия политики контрсанкций в стране.

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