Эксперт рассказал о положительном влиянии санкций США на развитие российского АПК
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- РИА Новости
«Санкции стали поводом взяться за развитие агропромышленного комплекса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, нужно пользоваться санкциями и развиваться дальше.
Как считает Дудчак, производство сельскохозяйственного сырья — особенно актуальная и привлекательная задача в России на данный момент.
«И в определённой степени нам удалось достичь прогресса в импортозамещении. Поэтому остаётся только надеяться, что процесс не остановится», — сказал он.
Ранее научный сотрудник НИФИ Министерства финансов России Владислав Григоров в беседе с ФАН оценил последствия политики контрсанкций в стране.