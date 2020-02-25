Расширение географии: коронавирус начал распространяться по Европе

Сразу в нескольких странах Европы были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. В Италии число заболевших уже превысило 300 человек, 10 скончались. На испанском острове Тенерифе после подтверждения вируса у туриста из итальянской Лапурдии был оцеплен весь отель. Случаи заражения 25 февраля подтвердили Австрия, Хорватия, Румыния и Швейцария, а накануне — Оман и Бахрейн. Вспышка заболевания зафиксирована также в Иране, где жертвами вируса стали 15 человек.

В Европе за последние несколько дней зафиксировали вспышку заболевания новым коронавирусом. Число заболевших в Италии превысило отметку 300, жертвами вируса стали 10 человек. Во вторник, 25 февраля, первый случай заражения был зафиксирован на юге страны, в Палермо, сообщило информагентство Ansa. Очагом вспышки инфекции остаётся северная область Ломбардия, там скончались девять человек. В данным момент на севере страны введён карантин, закрыты все сады, школы и университеты. Из-за опасности распространения инфекции раньше времени был завершён карнавал в Венеции.

Ограничения были наложены и на спортивные мероприятия. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что шесть матчей 26-го тура чемпионата страны по футболу пройдут без зрителей.

Несмотря на введение чрезвычайных мер в Италии, вирус из этой страны начал распространяться по Европе. На испанском острове Тенерифе у туриста из итальянской Лапурдии был подтверждён вирус 2019-nCoV. По данным испанского издания El Pais, заражённый был госпитализирован, а весь отель оцеплен. В здании находятся около тысячи туристов, они проходят санитарный контроль.

Reuters

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Первые два случая заражения были подтверждены в Австрии. Об этом рассказал губернатор Тироля Гюнтер Платтер. О первом заболевшем в стране сообщил также премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Кроме того, стало известно о появлении заражённого в Швейцарии. О нём сообщил телеканал RTS со ссылкой на Минздрав страны.

Наконец, первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Румынии. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщило агентство Reuters. По его данным, инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии.

На Ближнем Востоке больше всего заболевших зафиксировано в Иране. По данным Министерства здравоохранения страны, число случаев заражения приблизилось к 95, 15 человек умерли. Коронавирус был обнаружен даже у замглавы Министерства здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи.

Как пояснил советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде, его коллега «находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни». Иранский парламентарий Махмуд Садеки также сообщил, что заразился вирусом.

Накануне первый случай заболевания также был обнаружен в Бахрейне, два случая — в Омане и ещё один — в Алжире.

В самом Китае, откуда началось распространение инфекции, число погибших превысило 2600 человек. В общей сложности в стране было зафиксировано 77 658 случаев заражения.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала вспышки коронавируса пандемией. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», имеющей «потенциал пандемии».

globallookpress.com

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Тем временем администрация США попросила конгресс выделить $2,5 млрд для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление административно-бюджетного управления Белого дома.

«Администрация направила в конгресс дополнительный план финансирования на $2,5 млрд, чтобы ускорить разработку вакцины, а также закупить необходимое оборудование и материалы», — заявила представитель управления.

Часть запрашиваемых средств предлагается взять из фондов, выделенных ранее на борьбу с вирусом Эболы.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с инфекцией COVID-19 в стране находится «в высокой степени под контролем».

В России приняты особые меры контроля в отношении граждан, прибывающих из Китая. По данным Роспотребнадзора, их число уже превысило 12 тыс. человек. Единственный аэропорт, который принимает рейсы из КНР, — Шереметьево. Для этого был специально подготовлен отдельный терминал. Все прибывающие из Китая проходят лабораторное обследование, затем их данные записывают и назначают медицинское наблюдение по месту жительства.

Также на двухнедельный карантин в Приморье поместили семерых граждан РФ, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess. Отмечается, что эти россияне уже были в карантине на судне в японском порту, а 23 февраля приехали во Владивосток. Там их привезли в инфекционную больницу, где взяли анализы на коронавирус. Напомним, ещё восемь российских граждан, эвакуированных с лайнера, находятся на карантине в Казани.

Вирус до сих пор представляет высокую степень опасности, потому что не существует вакцины от 2019-nCoV. Но учёным удалось добиться некоторого успеха в её разработке. В Китае группа специалистов из Тяньцзиньского университета заявила, что разработала вакцину, которую можно будет принимать как обычные таблетки, пишет китайское издание «Пенпай». Основой для её изготовления стали пекарские дрожжи. Предполагается, что препарат смогут принимать как уже заболевшие люди для лечения, так и здоровые в качестве профилактики.

Руководитель разработки профессор Цзиньхай Хуан протестировал вакцину на себе, побочных эффектов пока выявлено не было. Тем не менее, по его словам, до момента производства препарата и поставки на рынок ещё далеко. Предстоит доработать препарат и провести клинические испытания.