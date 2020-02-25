Находящиеся на Diamond Princess 24 украинца отказались эвакуироваться

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 24 из 25 украинцев, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не хотят, чтобы их эвакуировали на родину.

Об этом «Громадьске радио» рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Сейчас 24 из них сообщили, что не намерены пока возвращаться на Украину. Ещё с одним украинцем устанавливается контакт», — заявил он.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля.

Японские власти поместили лайнер на карантин сроком на две недели в связи с тем, что на его борту был гражданин КНР, который сошёл в Гонконге и заболел.

На борту судна находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.

По последним данным, 691 пассажир находившегося на карантине в Японии лайнера Diamond Princess заразился коронавирусной инфекцией.