Трамп сообщил о контроле над ситуацией с коронавирусом в США

Президента США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединённых Штатах находится под контролем.

«Коронавирус находится в высокой степени под контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми соответствующими странами. Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирная организация здравоохранения работают усердно и очень умно», — написал он в Twitter.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

По мнению американского лидера, фондовый рынок США начинает выглядеть очень хорошо.

Ранее Трамп выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин справится со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом.