Трамп сообщил о контроле над ситуацией с коронавирусом в США

Короткая ссылка
Президента США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединённых Штатах находится под контролем.

«Коронавирус находится в высокой степени под контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми соответствующими странами. Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирная организация здравоохранения работают усердно и очень умно», — написал он в Twitter.

По мнению американского лидера, фондовый рынок США начинает выглядеть очень хорошо.

Ранее Трамп выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин справится со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить