Трамп уверен, что Си Цзиньпин справится с коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин справится со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
Трамп уверен, что Си Цзиньпин справится с коронавирусом
  • Reuters

«Это большая проблема, но председатель Си любит свою страну. Он очень много работает, и он решит эту проблему», — приводит ТАСС слова Трампа.

Он отметил, что в США ситуация с распространением коронавируса находится под контролем.

По словам Трампа, в США было 12 заболевших, но в настоящее время многим из них стало лучше.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Госдепа приняли решение эвакуировать с лайнера Diamond Princess в Японии здоровых американцев вместе с заражёнными коронавирусом, не поставив в известность Трампа, что вызвало его гнев.

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