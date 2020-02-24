Трамп уверен, что Си Цзиньпин справится с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин справится со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

«Это большая проблема, но председатель Си любит свою страну. Он очень много работает, и он решит эту проблему», — приводит ТАСС слова Трампа.

Он отметил, что в США ситуация с распространением коронавируса находится под контролем.

По словам Трампа, в США было 12 заболевших, но в настоящее время многим из них стало лучше.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Госдепа приняли решение эвакуировать с лайнера Diamond Princess в Японии здоровых американцев вместе с заражёнными коронавирусом, не поставив в известность Трампа, что вызвало его гнев.