WP: Трамп осудил эвакуацию американцев с вирусом без его согласия

Сотрудники Госдепа приняли решение эвакуировать с лайнера Diamond Princess в Японии здоровых американцев вместе с заражёнными коронавирусом, не поставив в известность президента США Дональда Трампа, что вызвало его гнев, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что американского лидера проинформировали о намерении провести эвакуацию только тех, кто не был заражён коронавирусом, на что президент дал своё согласие.

Однако впоследствии в процессе эвакуации выяснилось, что 14 американцев заражены инфекцией. Тем не менее, Госдеп принял решение доставить их в США без уведомления Трампа.

Уточняется, что таким образом чиновники также ослушались рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC), который предупреждал, что последствием таких действий может стать распространение коронавируса.

По словам одного из представителей Белого дома, решение не поставить президента в известность было «большой ошибкой». При этом реакцию Трампа издание описывает как «гневную».

Как ранее сообщали СМИ, в понедельник, 17 февраля, власти США завершили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess в Японии.

По данным Министерства обороны Японии, с борта лайнера в аэропорт Токио для эвакуации были доставлены 340 человек.

Отмечалось, что по прибытии в США их поместили на карантин на 14 дней.