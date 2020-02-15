WSJ: граждане США будут эвакуированы с карантинного японского лайнера

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Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, которые находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
WSJ: граждане США будут эвакуированы с карантинного японского лайнера
  • Reuters

Отмечается, что 380 гражданам США будут предложены места на двух присланных Госдепом самолётах.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом пассажиров на борту круизного лайнера Diamond Princess достигло 219.

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