WSJ: граждане США будут эвакуированы с карантинного японского лайнера

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, которые находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.

Reuters

Отмечается, что 380 гражданам США будут предложены места на двух присланных Госдепом самолётах. Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом пассажиров на борту круизного лайнера Diamond Princess достигло 219.