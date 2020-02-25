Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

Семь россиян, которые прибыли с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке.

Об этом говорится на сайте правительства Приморья.

«Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что у всех прибывших с лайнера жалоб нет, температура в норме.

Ранее появилась информация, что четвёртый пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался в больнице от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Японии.

Всего 691 пассажир находившегося на карантине в Японии лайнера Diamond Princess заразился COVID-2019.