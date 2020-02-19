«Это худший вариант»: в Кремле прокомментировали возможную военную операцию Турции в Идлибе

Военная операция Турции против сирийских правительственных войск в районе Идлиба стала бы худшим сценарием развития событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Анкара будут вести переговоры, чтобы ситуация в регионе не нагнеталась. При этом уже существующие договорённости пока не выполняются, констатировал представитель Кремля. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может начать военную операцию в Идлибе и это «лишь вопрос времени».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. По его словам, Анкара не намерена передавать регион под контроль законных властей САР, возглавляемой президентом Башаром Асадом.

«Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима», — заявил Эрдоган.

Он также сказал, что несмотря на идущие переговоры, Турция и Россия ещё «далеки от достижения соглашений». Переговоры между сторонами проходили в Москве 17 и 18 февраля.

«Если речь идёт об операции в отношении легитимных властей и вооружённых сил Сирии, то это, конечно, худший вариант развития событий», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Москва продолжит контакты с Анкарой, чтобы обстановка в Идлибе далее не нагнеталась. Кремль не удовлетворён тем, что террористы активизировали свои действия в регионе.

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«Мы были удовлетворены теми договорённостями, которые были достигнуты более года назад в Сочи — и это было взаимное удовлетворение. И мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», — констатировал Песков.

Прошедшие в Москве российско-турецкие переговоры прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции после встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади он отметил, что сторонам не удалось прийти к окончательным договорённостям по Идлибу.

«На них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договорённости президента Путина и Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить всё то, о чём условились наши лидеры», — сказал министр.

Россия и Турция имеют несколько договорённостей по Идлибу. Как отмечали в МИД РФ, происходящий рост напряжённости в регионе связан с тем, что Анкара свои обязательства не выполняет. В частности, Турция должна была отмежевать вооружённую оппозицию от террористов, чего так и не было сделано. Также не состоялось разведение сил.

Лавров пояснил, что именно поэтому сирийские войска вынуждены проводить операции против боевиков.

«Поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают от этого периметра с тем, чтобы они максимально удаленно были от тех объектов, по которым пытаются наносить удары», — подчеркнул глава МИД РФ.

Reuters

© SANA/Handout

Обстановка в Идлибе

Напомним, в последние месяцы в районе сирийской зоны деэскалации Идлиб обострилась обстановка. В связи с возросшей активностью террористов «Хайат Тахрир аш-Шам»* сирийская правительственная армия начала проводить операции, отодвигая их от населённых пунктов и объектов инфраструктуры.

Однако Турция выступает против проведения операции. Идлиб расположен на сирийско-турецкой границе, а потому Анкара выражает обеспокоенность в связи с возможным потоком беженцев. Как утверждает пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, «волны беженцев постепенно давят на Турцию».

Вместе с тем турецкие вооружённые силы, находящиеся в районе Идлиба, проводят свои операции. Между ними и сирийской армией происходят боестолкновения. Как отмечали в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии (ЦПВС), турецкая сторона не всегда предупреждает РФ о своих передвижениях, а потому иногда попадает под огонь, который ведётся армией САР по боевикам.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.