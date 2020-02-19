В Кремле прокомментировали возможность операции Турции в Идлибе

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RT
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность начала военной операции Турции в сирийском Идлибе. Ранее о возможном проведении такой операции заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В Кремле прокомментировали возможность операции Турции в Идлибе
  • Reuters

Журналисты спросили его, какова будет реакция российской стороны на военную операцию Анкары на территории Сирии, передаёт Интерфакс.

«Давайте пока не будем исходить из худших сценариев. Безусловно, это не наилучший сценарий», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, если речь идёт об операции против террористических группировок в Идлибе, то, безусловно, будут действия в русле сочинских договорённостей.

«Ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, — это обязанность турецкой стороны», —  отметил Песков.

По его словам, если речь идёт об операции против легитимных сирийских сил, то это «худший вариант развития событий».

Ранее Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в Идлибе является вопросом времени

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