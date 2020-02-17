«Игра с военной стабильностью»: в бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

Правительство Германии должно запретить транзит иностранных войск и прекратить поддержку грядущих международных военных учений под руководством США DEFENDER-Europe 20. Об этом говорится в обращении депутатов Левой партии, с текстом которого ознакомился RT. Вместо того чтобы предпринять шаги к снижению напряжённости, власти ФРГ оказывают поддержку в переброске войск на восток и отправляют свой контингент на военные учения в Прибалтику и Польшу, указывают парламентарии. По мнению российских аналитиков, цель манёвров — проверить свою логистику и «продемонстрировать военную мощь».

Депутаты бундестага от Левой партии подготовили обращение к федеральному правительству Германии, в котором призвали отказаться от «развёртывания войск на российской границе» в рамках запланированных на март международных учений в Европе под руководством США и при участии НАТО DEFENDER-Europe 20.

Данные манёвры, как подчёркивали в альянсе, станут самой крупной более чем за 25 лет переброской войск непосредственно с территории США на Европейский континент — таким образом будут направлены около 20 тыс. военнослужащих. При этом в документе, с текстом которого ознакомился RT, указывается, что в государства Восточной Европы, находящиеся непосредственно на границе с Россией, будет впервые переправлена дивизия американской тяжёлой бронированной техники, а через Германию в восточном направлении будут перевезены 37 тыс. солдат и 35 тыс. транспортных средств военного назначения.

«То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, — оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего Советского Союза, ведь это их предки принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны», — говорится в обращении.

Как подчёркивают в Левой партии, вместо того чтобы научиться чему-то на этой истории и предпринять собственные энергичные шаги к взаимопониманию, диалогу, ослаблению напряжённости и созданию системы коллективной безопасности в Европе, к которой примкнёт и Россия, немецкое правительство оказывает решающую поддержку в переброске войск на восток и само отправляет войска для военных учений в Прибалтику и Польшу.

По мнению депутатов, федеральные власти и бундесвер хотят воспользоваться возможностью, чтобы окончательно «доказать» полезность Германии в качестве военного логистического центра. Ради демонстрации военной мощи ставится под вопрос будущее оставшихся действующих соглашений об ограничении и контроле над вооружениями в Европе, отмечают парламентарии в обращении.

Кроме того, в документе подчёркивается, что с 2014 года НАТО на своём восточном фланге провело в четыре раза больше учений, чем РФ со своей стороны.

Как ранее подчёркивал замглавы МИД России Александр Грушко, проведение DEFENDER-Europe 20 способствует лишь ухудшению ситуации в сфере военной безопасности.

«Мы не приветствуем эти учения, эти учения — калька холодной войны, смысл этих учений нам абсолютно понятен​​​. Главным элементом будет доставка подкрепления американских сил на Европейский континент для того, чтобы «противостоять» сопоставимому противнику. Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет», — заявил Александр Грушко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Россия не оставит данные манёвры без внимания.

«В общей сложности более 40 тыс. человек участвуют в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков», — сказал Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров

РИА Новости

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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, круги, которые инициируют проведение таких неоправданных учений в Европе, «хотят, чтобы последовали ответные меры, что приведёт к дальнейшему нагнетанию напряжённости».

«Но немаловажный аспект: всё, что предпринимается нами в ответ на создание натовцами угроз безопасности России, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и всё российское ядерное оружие находится на нашей территории, в отличие от американского», — добавил дипломат.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, такие масштабные учения связаны не только с желанием «поиграть мускулами».

«Соединённые Штаты тренируют манёвренность своих войск, для чего в первую очередь и предназначены эти учения. Однако, конечно, такой военный манёвр направлен на демонстрацию того, что американцы в нужное время «защитят» Европу от якобы коварных русских и их агрессии. Россия не собирается ни на кого нападать. Не нужно забывать, что за последние 30 лет именно США и НАТО на всех нападали, начиная от Югославии и заканчивая Афганистаном, Ираком, Ливией, и вот из Сирии не хотят уходить, хотя туда их никто не звал», — подчеркнул эксперт.

«Положить конец» поддержке учений

Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.

«Поэтому федеральное правительство должно действовать, запретить транзит иностранных войск в рамках Договора «2 + 4» и положить конец всякой логистической поддержке в соответствии с договором о развёртывании войск», — говорится в обращении.

Напомним, Договор «2 + 4» исключает возможность присутствия в восточных федеративных землях иностранных войск и ядерного оружия. Данное соглашение, известное также как Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, было заключено в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Великобританией и США. Одним из главных пунктов документа стала гарантия полного суверенитета Германии над своими внутренними и внешними делами.

В свою очередь, под договором о развёртывании подразумевается Соглашение о пребывании иностранных вооружённых сил на территории ФРГ от 23 октября 1954 года, на основании которого восемь государств НАТО (Бельгия, Дания, Франция, Канада, Люксембург, Нидерланды, Великобритания и США) получили право на размещение в Германии своих войск на постоянной основе. Депутаты от Левой партии призывают расторгнуть его и добиться того, чтобы все иностранные войска покинули территорию республики.

AFP

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Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, немцы проявляют вполне естественную обеспокоенность.

«Можно понять опасения немцев, в принципе, как и других стран, по поводу того, что на их территории, а также на территории Польши и Прибалтики размещаются военные подразделения Соединённых Штатов, рассматривающих эти страны в качестве плацдарма для возможных боестолкновений с Россией», — отметил он.

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В обращении парламентарии также указывают и на тот факт, что федеральное правительство Германии ничего не говорит об общей стоимости DEFENDER-Europe 20 для страны.

Между тем в ноябре 2019 года НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, по которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит. За несколько месяцев до этого госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию довести оборонные расходы до 2% от ВВП.

«Самое сложное решение — в руках у немецкого народа. Правительство ФРГ дало обещание о 2% (на расходы на оборону. — RT), и люди должны потребовать, чтобы правительство его сдержало. НАТО — чрезвычайно важный инструмент в деле устрашения России», — сказал Помпео.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что власти страны настроены выполнить обязательство перед НАТО по увеличению расходов на оборону. Однако Берлин намерен достигнуть лишь планки в 1,5% ВВП к 2024 году. Что же касается 2%, то их стоит ожидать только к началу 2030-х, подчёркивала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как считает Владимир Оленченко, для Германии это станет лишь дополнительным финансовым бременем.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что настрой Левой партии лишний раз демонстрирует, что настал глубинный кризис в отношениях между США и Германией.

«Мы видим нежелание участвовать во всех этих учениях. Мы видим позицию Берлина по «Северному потоку — 2», нежелание тратить на НАТО 2% — это настроение, которое отражает постепенное, но целенаправленное изменение траектории внешней политики ФРГ. Германия не хочет участвовать в различных американских авантюрах и тратить на это немецкие деньги. Эти настроения отражаются не только в политических слоях, но и в обществе», — подчеркнул Блохин в беседе с RT.

На фоне всего этого стоит отметить, что в последние десять лет, согласно соцопросам, наблюдается снижение уровня одобрения НАТО немецкими гражданами. Так, по данным американского исследовательского центра Pew Research Center, если в 2009 году к альянсу положительно относились в ФРГ 73% опрошенных, то в 2019-м — 57%.

По мнению Оленченко, действительно продуктивным подходом была бы не переброска американских и натовских войск, а выстраивание системы коллективной безопасности в Европе с участием России, о котором упоминают в своём обращении депутаты бундестага от Левой партии.

Как считает Блохин, для ФРГ недальновидно делать ставку только на США и НАТО, ей была бы более выгодна многовекторная политика.

«Когда один ориентир, всегда в этом есть большие ограничения. С точки зрения выгоды Германии нужно диверсифицировать своё сотрудничество, а хорошим инструментом для такой диверсификации как раз является Россия», — резюмировал он.