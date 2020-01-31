Депутат бундестага рассказал, как НАТО обмануло СССР

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Представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe заявил, что НАТО нарушило обещание, данное СССР, расширившись к его границам.
Депутат бундестага рассказал, как НАТО обмануло СССР
  • Reuters

По мнению депутата, СССР «дал себя обмануть», так как отказался от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.

Ной отмечает, что это стало «непростительной ошибкой становившегося всё менее дееспособным советского руководства при Горбачёве».

Депутат отметил, что в 1999 году Североатлантический альянс приступил к постепенному расширению, которое продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что американские специалисты и СМИ активно обсуждают слова Дональда Трампа о необходимости включить в НАТО ряд ближневосточных стран.

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