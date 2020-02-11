«Реакция на брексит»: как успех радикальной партии на выборах в Ирландии может повлиять на ситуацию в Великобритании

Радикальная партия «Шинн Фейн» набирает рекордное число мест по результатам досрочных парламентских выборов в Ирландии. На один мандат больше получит либеральная партия «Фианна Фойл», и только третье место занимает правящая центристская партия «Фине Гэл» во главе с премьер-министром страны. Такие результаты выборов обусловлены недовольством жителей республики текущей политикой, социально-экономической неудовлетворённостью и реакцией на выход Великобритании из состава ЕС, полагают эксперты. По их мнению, «Шинн Фейн» сделает основным приоритетом свободное взаимодействие с Северной Ирландией. Однако многое будет зависеть также и от того, какое именно коалиционное правительство будет в итоге сформировано, отмечают аналитики.

Радикальная ирландская партия «Шинн Фейн» набирает рекордное число мест в парламенте страны по результатам внеочередных выборов. Согласно опубликованным результатам, «Шинн Фейн» получает 37 мест в нижней палате парламента (24,53% голосов), либеральная партия «Фианна Фойл» — 38 (22,18%), а центристская «Фине Гэл» во главе с действующим премьером страны Лео Варадкаром занимает лишь третье место с 35 мандатами (20,86%).

В предыдущем составе парламента депутаты этих трёх партий занимали 23, 44 и 50 мест соответственно.

«Полагаю, будет справедливо сказать, что эти выборы — событие исторической важности. Это голосование — своего рода революция», — заявила журналистам глава «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд.

Напомним, «Шинн Фейн» — старейшая партия страны, выступающая за объединение Республики Ирландия и британской Северной Ирландии. В своё время она была связана с военизированной группировкой «Ирландская республиканская армия», боровшейся за независимость Ирландии. Долгие годы радикалы оставались в тени консерваторов и либералов, которые составляли большинство в парламенте.

Однако результаты последнего голосования свидетельствуют, что ни одна из трёх политических сил не получит достаточного количества мест для формирования парламентского большинства. Поэтому, как только станет известно окончательное число мандатов для каждой партии, их лидеры попытаются сформировать коалиционное правительство, чтобы избежать очередных всеобщих выборов.

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Перед стартом избирательного процесса лидеры либеральной и центристской партий заявляли, что не будут вступать в коалицию с радикалами.

Однако уже после того, как стали известны предварительные результаты голосования, представитель либералов Михол Мартин не стал отказываться от рассмотрения вопроса о создании коалиции с «Шинн Фейн», а лишь заявил о существовании значительных разногласий по ряду вопросов. По его словам, «сейчас политический ландшафт раздроблен сильнее, чем когда-либо в истории» Ирландии.

При этом глава центристов подтвердил свой отказ кооперироваться с радикальным политическим движением, обосновав его «принципиальной позицией», но указал на возможное создание коалиции с «Фианна Фойл».

Глава радикальной политической силы, в свою очередь, подчеркнула, что «Шинн Фейн» готова обсуждать формирование правительства со всеми партиями.

«Я не приму исключения нашей партии и подобных разговоров, поскольку теперь мы представляем четверть электората, и, кроме того, это противоречит демократическим принципам», — заявила Макдональд.

В своём Twitter она написала, что партия приложит все усилия, чтобы «новое правительство отвечало интересам народа».

Thank you. All of you who voted for Sinn Féin. Your vote counted. We are your party. We will now do everything we can to secure a government for the people. We will never leave you behind. We will never let you down. pic.twitter.com/6uCmETLTo3 — Mary Lou McDonald (@MaryLouMcDonald) February 9, 2020

Напомним, ирландский премьер распустил предыдущий состав парламента 14 января. Изначально выборы планировалось провести летом 2020 года, однако из-за изменений в расстановке сил между партиями страны, а также из-за брексита и восстановления деятельности местной администрации в Северной Ирландии было решено провести этот избирательный процесс в досрочном порядке.

В результате выборов будут переизбраны 159 из 160 членов нижней палаты парламента (Дойл Эрен), спикер Шон О’Фергхейл переизбирается автоматически.

С 2016 года Ирландия находилась под управлением правительства меньшинства, сформированного партией «Фине Гэл» при поддержке независимых парламентариев. Ожидается, что новый состав Дойл Эрен соберётся 20 февраля.

Факторы успеха

По мнению экспертов, на политические предпочтения ирландцев в ходе текущей избирательной кампании повлияли как социально-экономические факторы, так и ситуация с брекситом.

По словам заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, итоги досрочных выборов в Ирландии демонстрируют недовольство жителей работой правящей партии во главе с Варадкаром.

«Народ, когда не голосует за правящую партию, показывает свою социально-экономическую неудовлетворённость. Сейчас премьеру Варадкару придётся, скорее всего, покинуть свой пост. Также сильно изменится и политический ландшафт в стране, в частности закончится эпоха двухпартийной системы», — сказал аналитик.

Стоит отметить, что «Шинн Фейн» в своём манифесте как раз делала акцент на вопросах, касающихся доходов граждан, их социальной защищённости и безопасности.

Также эксперты отмечают, что на итоги голосования существенно повлиял и выход Великобритании из ЕС. «Такие результаты парламентских выборов в Ирландии — реакция общественности на брексит», — отметила в беседе с RT профессор СПбГУ Наталья Ерёмина.

В свою очередь, Владимир Швейцер отметил, что брексит «внёс серьёзную смуту в ирландское общество».

«Ведь вопрос о границе с Северной Ирландией остался по факту нерешённым и является сейчас открытым для Ирландии. Ирландцы привыкли жить с открытой границей. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает сыпать пустыми обещаниями, заявляя, что создаст общие условия, чтобы всем было хорошо, в частности и жителям Северной Ирландии, но конкретных мер ещё никто не видел», — пояснил эксперт.

Собеседник RT также подчеркнул, что на данном этапе достаточно сложно прогнозировать, как именно будет сформировано новое коалиционное правительство, поскольку все три партии — лидеры голосования «достаточно разные».

«Определить новую стратегию»

Напомним, 31 января Великобритания официально покинула Европейский союз. За день до этого Совет ЕС окончил процесс ратификации соглашения по брекситу, которое предполагает переходный период до конца 2020 года. Ожидается, что за этот срок Лондон и Брюссель смогут прийти к договорённостям относительно взаимоотношений во всех областях, в том числе в сферах экономики и безопасности.

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Согласно документу, Северная Ирландия покидает Таможенный союз ЕС вместе с другими частями Соединённого Королевства. Однако Северной Ирландии будет разрешено использовать европейский таможенный кодекс ЕС в своих портах.

Вопрос брексита стал одним из ключевых для «Шинн Фейн». В своём предвыборном манифесте представители этой партии в качестве приоритетов указали противодействие выходу Великобритании из ЕС и проведение референдума об объединении Северной Ирландии и Республики Ирландия. При этом до проведения референдума эта политическая сила планирует добиваться особого статуса для Северной Ирландии в составе Великобритании.

Ранее, в феврале 2018-го, Мэри Лу Макдональд заявила, что выход Великобритании из ЕС нарушит положения Белфастского соглашения: «Мы не можем пойти против большинства населения (Великобритании. — RT), проголосовавшего за брексит. Но реальность в том, что брексит и положения соглашения несовместимы».

Тогда лидер «Шинн Фейн» высказывала также опасение, что британское правительство так и не сможет представить конкретную программу урегулирования проблемы с границей Северной Ирландии.

«Беспокоит то, как люди будут жить и заниматься ежедневными делами. Есть те, у кого дом находится по одну сторону границы, а работа — по другую. Беспокоят самые базовые вещи. Остро стоят вопросы по управлению, пересечению границы», — пояснила Макдональд.

Митинг против брексита в Ирландии

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© Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Как отметила Наталья Ерёмина, партия «Шинн Фейн» выступает за открытую границу с Северной Ирландией, поскольку «понимает, что экономика административно-территориальной единицы Великобритании функционирует в общем режиме с Ирландской республикой».

«Многие компании, которые существуют на территории Северной Ирландии, ориентированы на ЕС, который сыграл значительную роль в урегулировании экономических проблем на территории этой части Великобритании. При этом в Ирландии исходят из того, что прагматично и рационально», — пояснила аналитик.

При этом Ерёмина отметила, что для «Шинн Фейн» «наиболее важным стало сохранить свободное взаимодействие с Северной Ирландией и общим рынком».

«Ситуация с брекситом остаётся достаточно подвижной — в переходный период должны пройти переговоры, поэтому не совсем понятно, как следует расставить акценты. Соответственно, «Шинн Фейн» будет выжидать. Однако партия со своей позиции не сдвинется, она и дальше будет пропагандировать тесное экономическое взаимодействие с Северной Ирландией и общим рынком», — подчеркнула эксперт.

Владимир Швейцер, в свою очередь, отметил, что «Шинн Фейн» будет достаточно тяжело определить новую стратегию из-за брексита, поскольку эта политическая сила «всё ещё надеется, что ситуация с брекситом может измениться в более выгодную для них сторону».