Лавров прокомментировал выход Великобритании из ЕС

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» прокомментировал выход Великобритании из состава Европейского союза.

Лавров заявил, что «британцы в Евросоюзе всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру — это тоже факт».

«Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы да и интересы Вашингтона (тут нечего скрывать). Поэтому не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС», — сообщил глава МИД.

По словам министра, «этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза».

«Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от брексита», — добавил он.

31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.