Лавров прокомментировал выход Великобритании из ЕС
Лавров заявил, что «британцы в Евросоюзе всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру — это тоже факт».
«Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы да и интересы Вашингтона (тут нечего скрывать). Поэтому не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС», — сообщил глава МИД.
По словам министра, «этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза».
«Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от брексита», — добавил он.
31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.