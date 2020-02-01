Великобритания официально вышла из состава ЕС

Короткая ссылка
Великобритания официально вышла из состава Европейского союза. Теперь предстоит переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.
Великобритания официально вышла из состава ЕС
  • © Alex Lentati/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

30 января Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава ЕС.

Соглашение о брексите вступает в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени.

С этого момента Соединённое Королевство больше не является членом ЕС. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить