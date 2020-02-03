«Важный маршрут»: почему Япония отправила свой военный контингент на Ближний Восток

Короткая ссылка
Ирина Таран, Алёна Медведева
Японские власти направили ракетный эсминец «Таканами» для патрулирования Оманского залива. Об этом сообщает офис премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее в рамках этой операции с базы на Окинаве вылетели два самолёта. Японская сторона отмечала, что не будет осуществлять патрулирование в Ормузском проливе и Персидском заливе, чтобы не испортить дружественные отношения с Ираном. Эксперты называют такие шаги Токио самостоятельными, поскольку страна в данном случае действует не в рамках международной коалиции во главе с США.
«Важный маршрут»: почему Япония отправила свой военный контингент на Ближний Восток
  • Ракетный эсминец «Таканами»
  • © Kyodo/via REUTERS

Япония направила свой ракетный эсминец «Таканами» для патрулирования в Оманский залив. Об этом сообщает офис премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«В этих водах ежегодно курсируют тысячи японских кораблей, включая суда, перевозящие 90% импортируемой нами нефти. Для Японии это жизненно важный маршрут», — приводит агентство Reuters заявление Абэ, сделанное во время его встречи с экипажем эсминца на военно-морской базе Йокосука, находящейся вблизи Токио.

Также по теме
Солдаты армии США во время учений в Японии «Не сомневается в союзе с США»: как рост оборонного потенциала Японии может сказаться на её внешней политике
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что укрепление ядерного потенциала США важно «с точки зрения оборонных...

По словам премьер-министра, операция нацелена на сбор необходимой информации для обеспечения безопасности японских судов. При этом Абэ указал на необходимость ослабления напряжённости и стабилизации ситуации в регионе.

Также отмечается, что в рамках данной операциис базы на Окинаве уже вылетели два самолёта.

Ранее сообщалось, что патрулирование с участием эсминца вместе с самолётами Lockheed P-3 Orion (P3C) начнётся во второй половине февраля. В операции примут участие более 250 бойцов Сил самообороны, которым можно будет применять оружие лишь в случае непредвиденной ситуации для защиты японских судов. Из госбюджета страны на эти меры выделено $43 млн.

Зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Как сообщают СМИ, Япония приняла такое решение, чтобы не ухудшать дружественные отношения с Ираном.

После того как стало известно о планах японской стороны увеличить своё военное присутствие в регионе, Тегеран указал Токио на то, что дислокация иностранных военнослужащих не будет способствовать миру и безопасности в районе Персидского залива.

  • Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
  • © Kyodo/via REUTERS

Япония, со своей стороны, заявила, что отправка её корабля и самолётов не станет частью операции международной коалиции, которую создаёт Вашингтон, чтобы контролировать судоходство в этой зоне.

Напомним: в американской операции в регионе Персидского залива согласились принять участие Великобритания, Австралия, Албания, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты.

«Отходит от пацифистских самоограничений»

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в ночь на 3 января Вашингтон нанёс авиаудар в районе аэропорта Багдада. В результате атаки погибли генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек сопровождения.

Также по теме
Военнослужащие ВМФ Южной Кореи на палубе корабля «Стражи» нефти: как союзники США увеличивают военное присутствие у берегов Ирана
Южная Корея сообщила об отправке военного корабля в район Персидского залива для обеспечения свободы навигации. Ранее об аналогичном...

Однако отношения между Ираном и США серьёзно ухудшились ещё в 2019 году — после атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В результате объёмы нефтедобычи в королевстве сократились почти вдвое. Вернуться к прежним показателям удалось только через две недели. Вашингтон обвинил в атаках Тегеран, несмотря на то что ответственность за них взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Иран «начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей». Глава Минобороны исламской республики Амир Хатами, в свою очередь, отверг все обвинения.

Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, меры Токио по проведению операции в Оманском заливе вне рамок международной коалиции во главе с США можно назвать «самостоятельными».

«Япония взяла долгосрочный курс на расширение зоны национальных интересов в тех точках, которые чувствительны для японской стороны. Отсюда и такого рода увеличение военного контингента», — заявил эксперт.

Стрельцов также подчеркнул, что Япония «не собирается на кого-то нападать или нарушать международное право».

«Речь идёт о том, что Токио более активно отходит от пацифистских самоограничений, которые были приняты после Второй мировой войны, и интерпретирует право на самооборону», — сообщил аналитик.

При этом руководитель группы японских исследований ИМЭМО РАН Виталий Швыдко в разговоре с RT уточнил, что Вашингтон настаивал на вступлении Японии в международную коалицию, занимающуюся патрулированием Ормузского пролива и Персидского залива.

  • Последствия нападения беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года
  • © Hamad l Mohammed

«Однако Токио политически неудобно входить в состав данной группы. Вместо этого Япония отправила свой эсминец для сбора информации и патрулирования. Таким образом японская сторона хочет показать, что вносит свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

По словам Швыдко, отправка военного контингента в ближневосточный регион — инициатива именно японского правительства, а не США.

«Токио делает это в том числе и для демонстрации своего флага, а также для обозначения присутствия на международной арене», — сообщил аналитик.

«Есть пространство для манёвра»

В середине января министр обороны Японии Таро Коно заявил, что страна будет прилагать дипломатические усилия, чтобы снизить напряжённость между США и Ираном.

«Мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряжённости и стабилизации ситуации в регионе», — приводит РИА Новости заявление Коно, сделанное на пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером по итогам переговоров в Пентагоне.

Также по теме
«Роль моста между Ираном и США»: почему Париж и Токио задумались о переговорах с Тегераном по СВПД
Япония может совместно с Францией предложить Ирану кредит в размере $18,42 млрд. В обмен от ИРИ требуется вернуться к исполнению...

Однако японский министр подчеркнул, что Токио не намерен участвовать в американских или европейских военных операциях на Ближнем Востоке. По его словам, у военных Японии есть «конституционные ограничения», не позволяющие им принимать участие в международных военных операциях за рубежом.

Вместе с тем Коно сообщил, что Япония планирует осуществлять обмен информацией со своими союзниками в области безопасности.

Кроме того, представитель японского Минобороны напомнил, что ранее Токио санкционировал отправку в регион военных для охраны морских торговых путей в районе Ормузского пролива и Оманского залива, через которые проходят танкеры с сырой нефтью. Как отметил Коно, Япония импортирует из ближневосточных государств около 19% сырой нефти, из которых почти 80% проходит через Ормузский пролив.

Японии выгодно сохранять дружественные отношения с Ираном, отметил Дмитрий Стрельцов. По его словам, это связано в первую очередь с новой японской стратегией энергетической безопасности.

«Страна делает ставку на диверсификацию источников поставок энергоносителей. Токио зависит от импорта нефти, газа с Ближнего Востока, поэтому заинтересован в том, чтобы иметь стабильные отношения с нефтепроизводящими странами, в том числе и Ираном», — заявил эксперт, указав также, что большую часть нефти японская сторона получает с Ближнего Востока, в частности из зоны Персидского залива.

При этом, по словам Стрельцова, «Япония всегда находила баланс между союзниками».

  • Флаги Ирана и Японии
  • © DON EMMERT / AFP

«Кроме того, сейчас Вашингтон настаивает на том, что союзники США сами должны заботиться о своей безопасности. И это подталкивает Токио укреплять сотрудничество с другими своими партнёрами, а также находить новых. Сейчас у Японии до определённого предела развязаны руки и есть достаточно большое пространство для манёвра», — считает аналитик.

Виталий Швыдко придерживается аналогичной позиции.

«Япония считает, что длительное сотрудничество как с США, так и с Ираном, в том числе экономическое, позволит ей стать посредником между этими странами», — заключил эксперт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить