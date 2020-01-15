Япония выступила за разрядку отношений с Ираном
- Министр обороны Японии Таро Коно
- Reuters
Об этом он заявил после встречи с министром обороны США Марком Эспером по итогам переговоров в Пентагоне.
«Мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряженности и стабилизации ситуации в регионе», — приводит РИА Новости слова Коно.
Он отметил, что у японских военных есть конституционные ограничения, которые не позволяют им принимать участие в международных военных операциях за рубежом.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает США и Иран к диалогу.