Япония выступила за разрядку отношений с Ираном

Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что Токио выступает за разрядку отношений между Ираном и США, однако в коалиции в регионе вступать не будет.

Об этом он заявил после встречи с министром обороны США Марком Эспером по итогам переговоров в Пентагоне.

«Мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряженности и стабилизации ситуации в регионе», — приводит РИА Новости слова Коно.

Он отметил, что у японских военных есть конституционные ограничения, которые не позволяют им принимать участие в международных военных операциях за рубежом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает США и Иран к диалогу.