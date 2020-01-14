МИД России призвал США и Иран к диалогу
- РИА Новости
«Мы призываем США и Исламскую Республику Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог», — сказал Лавров.
По его словам, российская сторона против любой эскалации.
«Вмешиваться в отношения между Ираном и США мы не собираемся, если под вмешательством имеются в виду какие-то физические действия», — добавил глава МИД России.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал условие прекращения Соединёнными Штатами санкционной политики в отношении Ирана.