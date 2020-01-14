МИД России призвал США и Иран к диалогу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает США и Иран к диалогу.
МИД России призвал США и Иран к диалогу
  • РИА Новости

«Мы призываем США и Исламскую Республику Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог», — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона против любой эскалации.

«Вмешиваться в отношения между Ираном и США мы не собираемся, если под вмешательством имеются в виду какие-то физические действия», — добавил глава МИД России.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал условие прекращения Соединёнными Штатами санкционной политики в отношении Ирана.

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