«Доказательств представлено не было»: Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионской деятельности. В посольстве России отметили, что никаких доказательств София не предоставила, а также раскритиковали распространение информации о высылке до официального уведомления. В российской дипмиссии добавили, что Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ.

Россия оставляет за собой право принять ответные меры после высылки из Болгарии двух российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении посольства России, опубликованном в Facebook.

В диппредставительстве уточнили, что 24 января российский посол был приглашён в МИД Болгарии, где ему вручили ноты об объявлении дипломата посольства, а также сотрудника торгового представительства персонами нон грата. Никаких доказательств осуществления дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было, добавили в посольстве.

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами», — отметили в посольстве, добавив, что сотрудники покинут страну в указанные в нотах сроки.

В болгарской прокуратуре ранее заявили, что Агентство национальной безопасности страны предоставило информацию, на основании которой россияне подозреваются в осуществлении «шпионской деятельности», сообщает РИА Новости. В ведомстве утверждают, что российский дипломат якобы вёл разведывательную деятельность с 2017 года, а второй подозреваемый, работавший в торговом представительстве, — с октября 2018-го. По утверждениям болгарской стороны, один из них якобы собирал информацию о механизмах избирательного процесса в стране, второй — данные об энергетической безопасности.

Дело в отношении россиян, по заявлению прокуратуры, было закрыто в связи с тем, что они обладают дипломатической неприкосновенностью.

София, Болгария

AFP

© Dimitar DILKOFF

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв, комментируя ситуацию, заявил, что Москва должна ответить на действия Болгарии.

«В таких случаях принцип зеркальности является практически абсолютным, а изъятия из него — абсолютно исключительными. Не вижу никаких оснований для того, чтобы отказываться от такого принципа и в данном случае», — заявил сенатор.

В свою очередь, экс-глава МВД Болгарии Румен Петков высказал удивление в связи с обвинениями в адрес россиян, назвав их «нелепыми и парадоксальными». Он также добавил, что интересоваться законодательством о порядке выборов в государстве, а также перспективами энергетических проектов — совершенно нормально для дипломата, так как это его работа.

«Абсолютно нормально, когда российский дипломат интересуется энергетическими проектами Болгарии и их перспективами: основное сотрудничество между нашими странами осуществляется именно в этой области», — цитирует Петкова ТАСС.

Он напомнил, что Болгария забывает о принципе зеркального ответа, из-за которого болгарские дипломаты будут вынуждены покинуть Москву, что отразится на их карьере.

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В конце октября 2019 года Болгария также выслала российского дипломата, заявив, что он подозревается в разведывательной деятельности. МИД России пообещал принять ответные меры. 5 декабря Москва, основываясь на принципах взаимности, объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства.

Похожий инцидент произошёл в начале декабря в Германии. МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства на фоне расследования убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. По подозрению в этом убийстве был задержан гражданин России, который, как сообщали немецкие СМИ, якобы мог быть иметь отношение к российским спецслужбам.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на пресс-конференции в Париже по итогам встречи «нормандской четвёрки», разъяснил, что убитый уроженец Грузии — Зелимхан Хангошвили — находился в России в розыске за причастность к взрывам в московском метро. Путин также указал на непричастность Москвы к его убийству.

«Этот человек находился у нас в розыске, причём очень жёсткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти всё, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения», — подчеркнул Путин.