В Болгарии заявили о высылке российского дипломата

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Болгарские власти заявили о решении выслать из страны российского дипломата. Диппредставительство России в Болгарии отказалось комментировать эту информацию.
В Болгарии заявили о высылке российского дипломата
  • © Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства. 

«Посольство воздерживается от комментариев», — заявил он.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение болгарского МИД, указанный сотрудник уже покинул территорию Болгарии.

«Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии», — заявили в министерстве.

Прокуратура Болгарии, в свою очередь, заявила, что возбудила уголовное дело против российского дипломата по обвинению в шпионаже.

В мае в МИД Швеции заявили, что Россия высылает двух шведских дипломатов.

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