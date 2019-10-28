В Болгарии заявили о высылке российского дипломата
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.
«Посольство воздерживается от комментариев», — заявил он.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение болгарского МИД, указанный сотрудник уже покинул территорию Болгарии.
«Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии», — заявили в министерстве.
Прокуратура Болгарии, в свою очередь, заявила, что возбудила уголовное дело против российского дипломата по обвинению в шпионаже.
В мае в МИД Швеции заявили, что Россия высылает двух шведских дипломатов.