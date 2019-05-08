Россия высылает двух шведских дипломатов из страны, заявил представитель пресс-службы МИД Швеции Расмус Эльянскуг.

«Двух шведских дипломатов попросили покинуть Россию», — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.

«Вы знаете, мне кажется, эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Но не вдаваясь в глубину этой проблемы, я вам могу сказать, что в вашем вопросе содержится глобальный ответ. Речь идёт о фразе «в ответ». На этом я хотела бы и завершить обсуждение этой темы, которую мы традиционно стараемся не комментировать», — сказала она.

Как пишет Expressen, ссылаясь на представителя шведского внешнеполитического ведомства, такое решение стало ответом на отказ Швеции в российских заявках на получение дипломатической визы для новых дипломатов в стране.