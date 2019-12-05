Россия высылает болгарского дипломата

Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.

«Посол Республики Болгария в России Атанас Крыстин был вызван сегодня в МИД в Москве, где ему была вручена нота. Ей, основываясь на принципах взаимности, МИД России объявил персоной нон грата болгарского дипломата нашего посольства в Москве», — цитирует ведомство ТАСС.

Там подчеркнули, что болгарский дипломат имеет тот же статус, что и высланный из Софии сотрудник российского посольства.

28 октября Болгария решила выслать сотрудника российского посольства в Софии, которого подозревают в шпионаже.

МИД России пообещал принять ответные меры.