Россия высылает болгарского дипломата

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Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.
Россия высылает болгарского дипломата
  • РИА Новости

«Посол Республики Болгария в России Атанас Крыстин был вызван сегодня в МИД в Москве, где ему была вручена нота. Ей, основываясь на принципах взаимности, МИД России объявил персоной нон грата болгарского дипломата нашего посольства в Москве», — цитирует ведомство ТАСС.

Там подчеркнули, что болгарский дипломат имеет тот же статус, что и высланный из Софии сотрудник российского посольства.

28 октября Болгария решила выслать сотрудника российского посольства в Софии, которого подозревают в шпионаже.

МИД России пообещал принять ответные меры.

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