МИД России предупредил об ответных мерах на высылку дипломата из Софии

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Москва примет ответные меры в связи с решением Софии выслать из страны российского дипломата, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
МИД России предупредил об ответных мерах на высылку дипломата из Софии
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  • globallookpress.com

«Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», — цитирует его ТАСС.

Ранее в посольстве России в Болгарии сообщили, что получили ноту болгарского МИД об объявлении российского дипломата персоной нон грата.

Сотрудник российского посольства обязан покинуть Болгарию по требованию властей в течение 24 часов.

28 октября стало известно, что Болгария решила выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.

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