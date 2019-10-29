МИД России предупредил об ответных мерах на высылку дипломата из Софии

Москва примет ответные меры в связи с решением Софии выслать из страны российского дипломата, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», — цитирует его ТАСС.

Ранее в посольстве России в Болгарии сообщили, что получили ноту болгарского МИД об объявлении российского дипломата персоной нон грата.

Сотрудник российского посольства обязан покинуть Болгарию по требованию властей в течение 24 часов.

28 октября стало известно, что Болгария решила выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.