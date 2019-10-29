МИД России предупредил об ответных мерах на высылку дипломата из Софии
- © Leonid Faerberg
- globallookpress.com
«Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», — цитирует его ТАСС.
Ранее в посольстве России в Болгарии сообщили, что получили ноту болгарского МИД об объявлении российского дипломата персоной нон грата.
Сотрудник российского посольства обязан покинуть Болгарию по требованию властей в течение 24 часов.
28 октября стало известно, что Болгария решила выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.