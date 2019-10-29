Посольство России оценило решение Софии выслать российского дипломата

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Посольство России в Софии прокомментировало решение МИД Болгарии выслать российского дипломата из страны и объявить его персоной нон грата.
Посольство России оценило решение Софии выслать российского дипломата
  • ©bulgaria.mid.ru

«Посольством получена нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата. Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок», — сообщила дипмиссия в своём Twitter.

В посольстве также подчеркнули, что Россия «оставляет за собой право на ответные действия».

В МИД Болгарии, в свою очередь, подтвердили ТАСС, что сотрудник диппредставительства России обязан покинуть страну в течение 24 часов после вручения данной ноты.

«После того как посольство России уведомило нас в понедельник вечером (28 октября. — RT) о том, что дипломат не покинул территорию страны, российский посол был приглашён в МИД, где ему была вручена нота, в которой установлен 24-часовой срок на то, чтобы российский дипломат покинул Болгарию», — заявили в болгарском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее власти Болгарии объявили о решении выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.

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