Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов
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«Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — говорится в сообщении.
Как указывается, Россия оставляет за собой право на принятие ответных действий.
Ранее прокуратура Болгарии заявила, что подозревает двух дипломатов России в шпионаже.
В ведомстве отмечали, что уголовное дело в отношении двух россиян было «приостановлено на основании того, что они обладают неприкосновенностью».
Позднее в российском посольстве заявили, что дипломатической миссии в Софии известно об опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии сообщении.
В начале декабря 2019 года Россия объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата.