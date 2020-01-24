Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

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Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посольство России.
Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов
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«Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — говорится в сообщении.

Как указывается, Россия оставляет за собой право на принятие ответных действий.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что подозревает двух дипломатов России в шпионаже.

В ведомстве отмечали, что уголовное дело в отношении двух россиян было «приостановлено на основании того, что они обладают неприкосновенностью».

Позднее в российском посольстве заявили, что дипломатической миссии в Софии известно об опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии сообщении.

В начале декабря 2019 года Россия объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата. 

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