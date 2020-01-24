Посольство России прокомментировало заявления Болгарии о шпионаже

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Посольству России в Софии известно об опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии сообщении, в котором говорится о подозрениях в отношении дипломатов в шпионаже.
Посольство России прокомментировало заявления Болгарии о шпионаже
  • Pixabay

«Нам известно об опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии сообщении на этот счёт», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

Он добавил, что какой-либо информации по официальным каналам пока не поступало.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения данных от агентства нацбезопасности были проведены досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, которые подозреваются в шпионаже.

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьёй 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, «несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых за преступления по пункту 1 статьи 104 УК Болгарии, уголовное дело в отношении двух граждан России приостановлено на основании того, что они обладают неприкосновенностью».

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