Путин прокомментировал убийство в Берлине

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Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».

«В Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске», — заявил Путин на пресс-конференции в Париже по итогам встречи «нормандской четвёрки».

Он отметил, что «это боевик, причём очень жёсткий, кровавый человек».

«Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек», — сказал Путин.

Путин сообщил, что он был одним из организаторов взрывов в метрополитене Москвы.

Президент добавил, что не знает, «что с ним произошло».

«Это бандитская среда, и там может произойти всё что угодно», — уточнил российский лидер.

Ранее власти Германии объявили о высылке двух российских дипломатов.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточное сотрудничество в расследовании убийства гражданина Грузии, которое произошло в Берлине в августе 2019 года.

4 декабря в немецкой Генпрокуратуре заявили, что у них имеется достаточно доказательств причастности России к этому убийству.

В ведомстве отмечали, что погибший участвовал в боевых действиях в Чечне в составе незаконных бандформирований в 2000—2004 годах. 

В Кремле, в свою очередь, заявили, что предположения о причастности России к этому убийству являются абсолютно беспочвенными.

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