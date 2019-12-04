Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала высылку российских дипломатов из Германии. Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, данное решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточное сотрудничество в расследовании.

Ранее в Генпрокуратуре Германии заявили об убедительных доказательствах причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине в августе этого года.

ФРГ объявила о высылке двух российских дипломатов, поскольку власти России, «несмотря на повторяющиеся настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали» при расследовании этого убийства.