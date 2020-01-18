«Акула» и обвинители Клинтона: кто будет защищать Трампа на суде по делу об импичменте

Белый дом представил юристов Дональда Трампа на судебном процессе в сенате, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об отстранении президента от власти. Ими стали гарвардский юрист Алан Дершовиц, защищавший многих знаменитостей в различных громких делах, и бывший спецпрокурор Кен Старр, который был обвинителем во время импичмента Билла Клинтона в 1999 году. В заявлении Белого дома также отмечается, что обвинения в адрес главы государства могут нанести стране и её институтам «серьёзный и долговременный ущерб». Эксперты, в свою очередь, прогнозируют, что нынешний импичмент обречён на провал. Кроме того, как считают политологи, республиканцы вполне способны обернуть этот процесс в свою пользу и нанести репутационный урон демократам.

Белый дом опубликовал список юристов, которые будут защищать Дональда Трампа на судебном процессе по импичменту в сенате. В их число вошли бывшие спецпрокуроры Минюста США Кеннет Старр и Роберт Рэй, которые принимали участие в расследовании и процессе импичмента 42-го президента США Билла Клинтона.

Также участвовать в процессе будут личный адвокат действующего президента Джейн Раскин, специальный советник Трампа и бывший генпрокурор Флориды Пэм Бонди, почётный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц, а также представлявший ранее в судах Трампа Эрик Гершман. Команду возглавят юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне и личный адвокат главы государства Джей Секулов.

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В сообщении Белого дома отмечается, что процесс отстранения президента от власти нанесёт ущерб американским государственным институтам.

«Президент Трамп не сделал ничего плохого. Он убеждён, что эта команда защитит его, американских избирателей и нашу демократию от безосновательного и противозаконного импичмента. Одобренные демократами палаты представителей статьи импичмента могут нанести серьёзный и долговременный ущерб нашим институтам и стране в целом. Президент с нетерпением ждёт завершения данной партийно ангажированной и неконституционной процедуры. Пора конгрессу вновь сосредоточиться на нуждах американского народа и оставить в прошлом фиктивные политические расследования, подобные этому», — говорится в обращении, размещённом на официальном сайте администрации американского лидера.

Политологи отмечают, что состав юридической команды вполне отвечает фирменному стилю Трампа в подборе сотрудников для своей администрации.

«Алан Дершовиц — это акула, он не только известный профессор в Гарвардской школе права, но и успешный адвокат. Он действительно один из лучших юристов, которых мог выбрать Трамп. В отношении Кена Старра есть много вопросов, поскольку у него несколько другая репутация, он человек глубоко ангажированный», — пояснил в беседе с RT доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.

При этом заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в разговоре с RT подчеркнул, что Трамп выбрал Кена Старра, потому что тот настроен негативно к демократам и прекрасно осведомлён об особенностях процедуры импичмента.

Неполный состав

Стоит отметить, что, несмотря на присутствие в юридической команде Дональда Трампа таких звёздных юристов, как Кеннет Старр и Алан Дершовиц, в неё не вошёл давний соратник президента и его личный адвокат Рудольф (Руди) Джулиани. Бывший мэр Нью-Йорка и в прошлом прокурор, Джулиани приобрёл известность как государственный обвинитель, которому удалось фактически демонтировать структуру нью-йоркских мафиозных кланов в середине 1980-х годов.

Глава Верховного суда США Джон Робертс будет председателем на суде по импичменту Трампа

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Однако теперь Джулиани сам стал одной из ключевых фигур в деле об импичменте Дональда Трампа. Так, ранее украинско-американский бизнесмен Лев Парнас, связанный с Джулиани, предоставил демократам-конгрессменам их частную переписку. От имени адвоката Трампа Парнас общался с украинскими чиновниками по поводу деятельности Байденов на Украине.

Напомним, демократы обвиняют Дональда Трампа в том, что он «злоупотреблял своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности», требуя от Зеленского расследовать деятельность Байденов на Украине.

Для этого, как следует из обвинений, глава Белого дома якобы приостановил выделение Киеву военной помощи в размере $391 млн.

Предоставленные Львом Парнасом данные поступили в конгресс практически одновременно с докладом Счётной палаты США, в котором говорилось, что Белый дом нарушил федеральное законодательство, заморозив передачу Киеву военной помощи, выделение которой уже было одобрено. Это укрепило позиции демократов перед самым началом рассмотрения дела в сенате.

«Каждый день появляются новые доказательства, подкрепляющие нашу позицию», — заявила Вэл Демингз, конгрессмен-демократ от штата Флорида и один из семи руководителей процедуры импичмента, которые будут рассматривать дело против Трампа в сенате.

В свою очередь, республиканцы в сенате заявляют, что появление этих «новых доказательств» срежиссировано Демпартией США с целью запутать дело, и задаются вопросом, почему они не были представлены раньше.

«Честно говоря, многие из нас считают происходящее политическими манёврами. Весь этот процесс кажется странным, необычным и абсурдным», — заявила журналистам республиканка Джони Эрнст, сенатор от штата Айова.

Сенатор Шелли Мур Капито из Республиканской партии сказала репортёрам: «Я считаю, до сих пор это был весьма политизированный процесс, у президента даже не было возможности представить свою версию событий».

В свою очередь, лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси отметила, что подобные заявления со стороны однопартийцев Трампа — это лишь оправдания и отговорки.

«Они боятся правды. Они снова уклоняются от фактов и истины. Они не хотят ознакомиться с документами, не хотят слушать непосредственных свидетелей, они намерены игнорировать любые новые доказательства», — заявила Пелоси.

Эксперты при этом указывают на тот факт, что в сенат были переданы уже сформулированные обвинения, поэтому верхняя палата не будет рассматривать новые материалы, полученные от Парнаса, которые планируют прикрепить к делу демократы.

«Если республиканцам не удастся удержать линию, о которой заявил Митч Макконнелл, обозначив, что в сенате с этим процессом собираются покончить быстро, тогда можно ожидать, что демократы раскрутят новое дело. Даже если сейчас импичмент сорвётся, демократы будут добывать новые сведения, чтобы навредить Трампу перед избирательной кампанией», — отметил в разговоре с RT Андрей Сидоров.

Исторические шансы

Формально процедура импичмента в политической истории США была инициирована только против двух глав государства: 17-го президента Эндрю Джонсона в 1868 году и 42-го президента Билла Клинтона в 1998-м. Традиционно в этот ряд ставят и 37-го президента США Ричарда Никсона, однако он ушёл в отставку до начала процесса его отстранения от власти.

Президент США Дональд Трамп

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Ни одно из этих начинаний не завершилось успехом — и Джонсон, и Клинтон были оправданы сенатом и остались на своём посту. Такая ситуация может повториться теперь и даже сыграть на руку Трампу, считают аналитики.

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Так, Александр Домрин в беседе с RT отметил, что в верхней палате конгресса, где 53 места занимают республиканцы, импичмент невозможен, так как для него нужны 2/3 голосов всех сенаторов.

«Республиканцы могут стараться как можно быстрее закончить этот процесс, точку в котором можно ставить хоть завтра, проведя голосование в сенате. Или, приглашая как можно больше свидетелей, могут сейчас попытаться нанести большой урон демократам и тем самым «прижать» Джо Байдена и его сына. Однако пока сложно сказать, захотят ли республиканцы как можно скорее эту процедуру свернуть либо, наоборот, растянуть это на долгое время, чтобы более существенно навредить демократам за все обвинения, которые были вынесены против Трампа в палате представителей и на 90% были голословными», — пояснил политолог.

В свою очередь, Сидоров предположил, что стратеги Демократической партии при любом раскладе постараются испортить репутацию оппозиционной им политической силы.